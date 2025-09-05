Calabria: vescovi, progetto condiviso di formazione dei futuri presbiteri in Calabria

I vescovi calabresi, nel corso dell’ultima assemblea svoltasi il 3 settembre scorso a Mileto, si sono soffermati in “maniera approfondita” sul Progetto condiviso di formazione dei futuri presbiteri in Calabria. “Osservando come alcune criticità nei candidati provengano dalla necessità di un vero cammino formativo permanente delle comunità cristiane che poi esprimono le vocazioni” – si legge in una nota diffusa oggi – i vescovi hanno espresso “la determinazione di coinvolgere nella riflessione sul Progetto, ma anche su temi urgenti della vita delle Chiese di Calabria, i Consigli Pastorali e Presbiterali diocesani, in modo da rendere effettivo lo stile sinodale a cui la Chiesa tutta invita. In quest’ottica essi, dopo una verifica generale, hanno rilevato l’urgenza di dare nuovo impulso al ruolo delle Commissioni, delle Consulte e dei Servizi Regionali della CEC”. L’incontro si è aperto con una meditazione di mons. Lucio Angelo Renna, vescovo emerito di S. Severo e un ricordo con “gratitudine e affetto” mons. Luigi Cantafora, vescovo emerito di Lamezia Terme, scomparso il 19 luglio scorso. Successivamente hanno rivolto l’augurio di un “fecondo” ministero episcopale a mons. Raffaele De Angelis, dell’eparchia di Lungro, nominato da papa Leone XIV eparca di Piana degli Albanesi. I presuli hanno rivolto “congratulazioni” e “auguri” a don Michele Munno, per la sua nomina a direttore del nuovo Istituto Teologico Calabro “S. Francesco da Paola”, che arriva a conclusione e “coronamento del percorso di riqualificazione degli studi teologici in Calabria”. I vescovi calabri hanno espresso “vicinanza” e “piena solidarietà” mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, e ad alcuni suoi presbiteri che, “in occasione delle difficoltà logistiche inerenti alla celebrazione della festa della Vergine di Polsi, si sono trovati a dover affrontare le incomprensioni di alcuni, espresse sui social, fino a subire immotivate offese e addirittura minacce di morte”. I vescovi si sono “stretti al confratello e alla Chiesa di Locri – Gerace e hanno auspicato un sempre più efficace cammino di conversione umana e cristiana alla luce del Vangelo e di purificazione, educazione e conversione della religiosità popolare”. In ultimo, i vescovi hanno nominato don Fabio Stanizzo, della diocesi di Lamezia Terme, nuovo direttore regionale della Caritas, e suor Angela Paglione, delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret, coordinatrice del Servizio Regionale Tutela Minori.

