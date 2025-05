Leone XIV: vescovi Piemonte e Valle d’Aosta, “gran parte dell’umanità guarda a lui con speranza perché favorisca giustizia, dialogo e riconciliazione tra i popoli”

“Non solo i fedeli, ma gran parte dell’umanità guarda a lui con speranza perché possa favorire la giustizia, il dialogo e la riconciliazione tra i popoli e così contribuire alla pace, fermando le guerre fratricide che insanguinano la terra. Le sue prime parole, il saluto di pace del Cristo Risorto, ci dicono che questa sollecitudine abita il suo cuore, ma ci ricordano anche la vera sorgente della pace, il dono supremo di Sé del Buon Pastore”. Così i vescovo di Piemonte e Valle d’Aosta commentano l’elezione di Papa Leone XIV in un comunicato a firma del presidente mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta. “Nell’accogliere con gioia l’elezione di Papa Leone XIV, i vescovi della Conferenza episcopale piemontese si stringono a lui e in lui riconoscono il pastore secondo il cuore di Dio, che Dio stesso pone alla guida del suo popolo santo. Assieme alle nostre Chiese – assicurano i presuli – lo accompagniamo con la preghiera perché possa adempiere con sapienza e generosa dedizione la missione apostolica di promuovere e difendere l’unità della Chiesa attorno a Cristo e in continuità con il suo Vangelo”. “Al nuovo Papa – conclude il comunicato – auguriamo di incarnare ciò che abbiamo chiesto al Padre in questi giorni: ‘Dona alla tua Chiesa un pastore a te gradito per santità di vita, vigile e premuroso nella cura del tuo popolo’”.

