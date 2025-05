Famiglia e scuola: Aimc e Forum Famiglie, domani a Rende un convegno su “Insieme per Educare”

Insieme per Educare: Famiglia e Scuola la Sfida della Corresponsabilità”. Questo il tema di un convegno che si svolgerà venerdì 9 maggio a Rende (Cs) su iniziativa dell’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc) e Forum delle associazioni familiari della Calabria. Un tema di “grande attualità – affermano gli organizzatori – poiché l’educazione dà forza alle comunità. Il futuro della società – ci insegna Papa Francesco – si gioca nel modo in cui scuole e famiglie collaborano per educare bambini, ragazzi e giovani”. L’evento è “un’importante occasione di confronto e riflessione sul tema della corresponsabilità educativa”. L’obiettivo è quello di promuovere “una maggiore collaborazione tra famiglia, scuola e istituzioni”. Al convegno interverranno, fa gli altri, Silvana Sita, presidente Aimc Calabria; suor Immacolata Gigliotti, don Luciano Fiorentino, assistente spirituale Aimc; mons. Giovanni Checchinato arcivescovo di Cosenza- Bisignano; Esther Flocco, Presidente Nazionale Aimc; Adriano Bordignon, Presidente Nazionale Forum Associazioni familiari, Brunella Serpe, docente storia della pedagogia e dell’educazione all’Università della Calabria, moderati da Claudio Venditti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Calabria.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /