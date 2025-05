Diocesi: Mantova, il 10 maggio la presentazione della Via matildica del Volto santo, cammino spirituale di 285 km

Verrà presentata sabato 10 maggio a Mantova, presso il Palazzo vescovile, in piazza Sordello, n. 15, alle ore 11, la Via matildica del Volto santo, un Cammino spirituale di circa 285 km che in 11 tappe porta da Mantova a Lucca, dove si collega con la Via Francigena. Il percorso attraversa tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; province e paesaggi con caratteristiche sempre diverse, che vanno dalla pianura irrigua vicina al Po e al Mincio per superare gli Appennini e arrivare al Tirreno.

Durante l’incontro di sabato verranno illustrati gli aspetti principali del Cammino che interessa il territorio della diocesi mantovana con due tappe, da Mantova a San Benedetto Po e da San Benedetto Po a Guastalla, nel tratto denominato “Via del Preziosissimo Sangue”, che parte dalla basilica di Sant’ Andrea a Mantova per arrivare a Reggio Emilia. In questa occasione il vescovo di Mantova Marco Busca dialogherà con i sindaci e i rappresentanti degli enti interessati dal Cammino, che è stato inserito nel Catalogo dei cammini religiosi italiani del ministero del Turismo, ed è inoltre uno dei sette Cammini proposti per il Giubileo 2025. L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per presentare l’équipe diocesana Cammini della fede, istituita all’interno del Tavolo per gli adulti in cammino per favorire lo sviluppo dei cammini con valenza religiosa nell’ambito della diocesi, che opera in collegamento con l’Ufficio nazionale per il tempo libero, turismo e sport della Cei.

