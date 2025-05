Intelligenza artificiale. Facoltà teologica Triveneto, domani un convegno su sfide e opportunità

“Umanesimo artificiale: sfide e opportunità nell’era dell’IA” è il tema del convegno in programma domani pomeriggio a Padova, presso la Facoltà teologica del Triveneto (Fttr) e in diretta streaming (ore 15-18), nell’ambito di Galileo Festival della scienza e dell’innovazione. Obiettivo dell’evento, promosso da Fttr e Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, analizzare le sfaccettature della relazione tra intelligenza artificiale ed essere umano, nonché le implicazioni filosofico-teologiche, etiche e giuridiche che derivano dall’interazione tra persona e macchina.

I lavori inizieranno alle 15 e saranno articolati in due sessioni. La prima prevede gli interventi di Gianfranco Bilardi (Università di Padova) e Ferruccio Ceragioli (Facoltà teologica dell’Italia settentrionale), moderati da Fabrizio Dughiero (Università di Padova). La seconda sessione è una tavola rotonda con la partecipazione di Manuela Riondato (Fttr), Marylin Monaro e Silvana Badaloni (Università di Padova), Andrea Pin e Fabrizio Dughiero (Università di Padova), Lorenzo Voltolin (Fttr); chair e conclusioni a cura di Stefano Didonè (Fttr).

L’evento si terrà in presenza nella sede della Facoltà teologica del Triveneto (via del Seminario 7 – posti esauriti) e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Galileo Festival (https://www.youtube.com/@galileofestivaldellascienz9210) e su quello de Il NordEst (https://www.youtube.com/@IlNordEst).

