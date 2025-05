Carcere: Lumsa, domani l’evento “Analisi e prospettive di riforma del sistema penitenziario italiano”

Il Das (Centro di ricerca interdipartimentale di ricerca sui sistemi sociali e penali) dell’Università Lumsa organizza venerdì 9 maggio “Analisi e prospettive di riforma del sistema penitenziario italiano”, un evento di riflessione per la comunità universitaria sul carcere in occasione del cinquantesimo anniversario dell’entrata in vigore della legge 354 del 1975 e successive modificazioni, che ha riformato in Italia l’ordinamento penitenziario e l’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

L’evento inizierà alle 9, presso l’Aula Giubileo, in via di Porta Castello 44 a Roma, si propone di offrire una riflessione sulle sfide che il sistema penitenziario affronta e sulle prospettive di riforma, partendo dagli obiettivi originali della legge e dai suoi esiti applicativi, elaborati in linea con l’articolo 27 della Costituzione che sancisce l’obiettivo della rieducazione penale per i cittadini nella prospettiva del reinserimento positivo nella società.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare l’attività del Centro di ricerca interdipartimentale sui sistemi sociali e penali Das recentemente costituito presso l’Università Lumsa.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Paola Spagnolo (prorettrice alla didattica della Lumsa) e Filippo Giordano (direttore del Centro di ricerca Das).

A seguire una sessione istituzionale con gli interventi di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale e già ministro della Giustizia, e Francesco Viganò, giudice della Corte costituzionale. La sessione sarà moderata da Raffalla Calandra, giornalista de ilSole24ore.

Le attività proseguiranno con due panel sul tema “Il carcere: un confronto a più voci”, moderati rispettivamente da Roberto Zannotti e Letizia Caso, docenti della Lumsa, che permetteranno una discussione di alto livello con personalità dell’amministrazione penitenziaria, della magistratura e della società civile nella prospettiva di stimolare un proficuo dibattito multidisciplinare tra accademici e professionisti.

Interverranno Giacinto Siciliano (provveditore Lazio-Abruzzo-Molise), Alessandro Diddi (professore associato di Diritto processuale penale e Diritto penitenziario all’Università della Calabria), Marina Finiti (presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma), Roberta Palmisano (presidente III sezione penale della Corte d’Appello Roma), Rita Russo (direttore generale della Formazione del Dap), ancora da confermare, Valentina Calderone (garante dei detenuti di Roma Capitale), Alfredo De Risio (presidente di Across), Ezio Giacalone (dirigente del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria), Giulio Starnini (coordinatore staff di Sanità del Dap) e Luciano Pantarotto (presidente di Menatwork – Confcooperative).

