Leone XIV: Mons. Marconi (Conferenza episcopale marchigiana), “è stata una sorpresa. Ha ricordato la pace del mondo, perché ce n’è un gran bisogno oggi”

La Conferenza episcopale marchigiana, in una nota, saluta “con grande affetto e profonda gratitudine” l’elezione di Papa Leone XIV, augurando al nuovo Pontefice “un fecondo ministero al servizio della Chiesa universale e del mondo”. Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata e Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, ha così commentato la notizia: “È stata una sorpresa, una bella sorpresa di quelle che fa il Signore. Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, è un Agostiniano, un buon amico delle Marche, particolarmente devoto di San Nicola da Tolentino, conosce bene i nostri territori e la nostra realtà. Si tratta di un uomo che ha vissuto tante esperienze, come quella di Vescovo missionario in Perù, per questo sa unire la capacità di dialogo con i potenti a quella di stare con i poveri, che conosce bene. Nel suo saluto ha ricordato la pace del mondo, perché ce n’è un gran bisogno oggi, e il suo affidarci alla Madonna. Papa Leone XIV è un uomo dalla profonda fede mariana, come d’altra parte l’ordine degli Agostiniani. Il Signore non sbaglia quando fa le cose. Che il Signore benedica e sostenga papa Leone XIV e noi lo accompagniamo con la nostra preghiera”. Papa Leone XIV è stato in visita a Tolentino nel settembre 2023 in occasione della Festa del Perdono, confermando il suo profondo legame spirituale e pastorale con le Marche.

