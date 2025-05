Diocesi: al santuario San Gabriele l’VIII veglia mariana internazionale dei giovani e la III Festa dei popoli

Sabato 10 maggio alle 15.30 al santuario di San Gabriele tornerà l’ottava edizione della veglia mariana internazionale dei giovani. Nel cuore dell’Anno giubilare della Speranza e del mese mariano di maggio, si collegheranno con il nuovo santuario ad Isola del Gran Sasso i giovani di quattro diverse nazioni per recitare il santo rosario con i misteri della luce in comunione con i giovani italiani – alla presenza della Croce dei giovani e della statua della Madonna dello Splendore – i ragazzi e le ragazze delle comunità di Burundi, Madagascar, Messico e Portogallo. Il rosario sarà anticipato dalla Festa dei popoli: una festa di suoni e colori all’insegna dell’incontro e dell’amicizia tra culture e religioni diverse, con momenti di riflessione e preghiera. Numerosi saranno gli stand allestiti nel piazzale del santuario, in rappresentanza si diverse associazioni: Consorzio Solidarietà Aprutina, Caritas Teramo-Atri, Unitalsi, Dapadu Abruzzo Odv, Camminiamo per l’Africa, Famiglia religiosa del Verbo Incarnato, Stand “Africa 1”, Stand “Africa 2”, Comunità Mondo nuovo, Famiglia di Maria, Gioventù Salvatoriana (Polonia), Gioventù Salvatoriana (Ungheria), Coro folkloristico di Picciano, Amici di San Gabriele, Gruppo Madagascar. La giornata si aprirà con la preghiera del Giubileo insieme al vescovo di Terramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, e al rettore del santuario, p. Raffaele De Fulvio. Seguirà la presentazione delle associazioni e poi testimonianze, musica, teatro e arte. Nel pomeriggio, alle 15.30 l’inizio della veglia mariana dei giovani all’interno del nuovo santuario.

