Solidarietà: Federazione lombarda Società di San Vincenzo De Paoli, domani si presenta “Doti Speranza”

(Foto Società San Vincenzo De Paoli)

Si terrà domani a Milano la conferenza stampa “Doti Speranza”. L’incontro si svolgerà, alle ore 11, presso il Salone Caritas Ambrosiana della curia arcivescovile, in via San Bernardino 4. “Doti Speranza” è un’iniziativa pensata per sostenere donne in gravidanza in situazioni di forte vulnerabilità, attraverso un accompagnamento personalizzato, orientato all’ascolto, alla condivisione di progetti di vita e alla prevenzione. Il progetto prevede un contributo economico fino a 3.000 euro per ogni donna coinvolta, come sostegno concreto nel percorso di maternità.

L’intervento è rivolto in via prioritaria a gestanti – anche prive di documenti – che vivono in condizioni di grave marginalità sul territorio lombardo.

Si tratta di donne segnate da storie difficili, speranze perdute. Donne sole, smarrite che necessitano di essere accolte e accompagnate come Salima, oggi al nono mese di gravidanza. A soli 20 anni è scappata dal Marocco alla ricerca di salvezza attraversando il mar Mediterraneo. Intercettata dai guardacoste libici, viene sottoposta a detenzione. Resta per mesi nel centro di detenzione della Libia. Le speranze di Salima erano appese a un filo: il suo unico desiderio era di avere dei contatti che potessero aiutarla a raggiungere l’Italia. Riuscirà ad arrivare a Lampedusa. Poi l’incontro con il padre di suo figlio che ben presto l’abbandonerà per fuggire in Francia.

Oggi, i volontari della San Vincenzo De Paoli si stanno prendendo cura di Salima percorrendo la strada insieme a lei: il 28 maggio è previsto il parto. La affiancheranno nel periodo delicato della maternità garantendo un supporto personalizzato che andrà ben oltre l’aiuto materiale perché fondato su un rapporto diretto, personale, di rispetto reciproco e amicizia. Un aiuto che durerà tutto il tempo necessario ad accompagnarla nel delicato percorso di integrazione e inclusione nella società.

“Essere volontari è sapersi chinare verso l’altro in un gesto d’amore che sappia rigenerare speranza. Dobbiamo essere fiammelle di vita per ogni mamma che ne avrà bisogno. Si tratta di mamme duramente colpite, ma coraggiose!”, afferma Nelly Minardi, presidente del Consiglio centrale di Rho-Magenta.

Il progetto “Doti Speranza” nasce su iniziativa della Federazione Regionale Lombarda della Società di San Vincenzo De Paoli ed è in collaborazione con Federvita Lombardia.

L’evento sarà moderato da Alessandro Ginotta, responsabile dell’Ufficio di comunicazione della Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv.

Per la Federazione Regionale Lombarda della Società di San Vincenzo De Paoli interverranno Licia Latino, Marco Delvecchio, Marina Cavallin, Nelly Minardi. Per Federvita Elisabetta Pittino, Paolo Picco e Donata Magnoni.