Medicina e sport: Reggio Calabria, partita la campagna di prevenzione cardiovascolare “Csi nel cuore!”

La prevenzione è la miglior difesa contro le malattie cardiovascolari. Per questo è importante prendersi cura del proprio cuore, con uno stile di vita sano, attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e visita cardiologica. Parte da qui la campagna di prevenzione cardiovascolare, “Csi nel cuore”, promossa dal Csi Reggio Calabria in collaborazione con il Poliambulatorio La Vela di Gallico e destinata ai bambini, ai ragazzi e agli over 60. Grazie alla valutazione cardiologica, sarà possibile identificare per ciascuna persona la capacità del cuore di svolgere un’attività sportiva consona e compatibile con le esigenze dell’organismo. Obiettivo della campagna – spiegano i promotori – è quella di “sensibilizzare la comunità sportiva di Reggio Calabria sull’importanza del controllo medico, scelta che può fare la differenza, facendoci sentire meglio oggi e proteggendoci un domani”. A supporto della campagna sono scesi in campo diversi professionisti medici e associazioni del territorio reggino. Il concetto di “cuore ben allenato” è assolutamente “non equivalente” a quello di “cuore sano”. Basti pensare che alcune tra le aritmie più pericolose e causa di morte improvvisa sono “indotte o favorite dall’esercizio fisico e che in alcune forme di patologia cardiaca la prima terapia di prevenzione è la sospensione dell’attività sportiva e degli allenamenti”. Su queste convinzioni è partita la campagna “Csi nel cuore”: da tre settimane, minori e over 60 inseriti all’interno dell’universo sportivo Csi stanno usufruendo della possibilità, per chi si prenota, della visita cardiologica completa con ecocardiogramma ed elettrocardiogramma.

