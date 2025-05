Giubileo lavoratori: Aversa, il vescovo Spinillo in visita alla cooperativa Sole di Parete. “Diventare protagonisti della storia”

(Foto diocesi di Aversa)

In occasione del Giubileo dei lavoratori mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, ha incontrato i lavoratori e la filiera della Società cooperativa agricola “Sole” di Parete. Così nella mattinata di venerdì 2 maggio, la Chiesa di Aversa ha scelto la zona pastorale di Trentola-Casaluce per vivere il suo annuale momento di riflessione e preghiera dedicato al mondo del lavoro.

Giunto allo stabilimento di via della Repubblica, il vescovo di Aversa è stato accolto dalla direzione, per poi visitare le linee produttive. Terminata questa prima fase, l’intera comunità dei lavoratori della cooperativa si è riunita nell’area ristoro all’aperto per riflettere sul messaggio dei vescovi italiani dal titolo “Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza”. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, portati dall’assessore Mary Diana, e quelli della cooperativa “Sole”, espressi dal presidente Antonio Maione, mons. Spinillo ha presentato il testo curato dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei.

“La regola benedettina ‘Ora et labora’ – ha dichiarato il vescovo – ci insegna che il lavoro va vissuto come partecipazione all’opera di Dio, mettendo in campo tutte le proprie energie e possibilità, orientando le attività alla fonte della vita: la presenza di Dio. Essere collaboratori della vita di tutti ci fa pesare meno la fatica e dà al lavoro una motivazione spirituale: questo ci permette di diventare protagonisti della storia e del cammino dell’umanità in questo nostro tempo”.

La mattinata si è poi conclusa con il tradizionale momento di preghiera “per e con” il mondo del lavoro, animato dagli stessi lavoratori della cooperativa agricola “Sole”. All’incontro del 2 maggio sono intervenuti i vice-direttori dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, Angelo Cirillo e Stefano Di Foggia, il direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, don Peppino Esposito, il parroco di San Pietro Apostolo di Parete, don Antonio Rosario Raimondo, il parroco della SS. Trinità di Parete, padre Gennaro Farano, e il vicario foraneo per la zona pastorale di Trentola-Casaluce, don Giuseppe Marino. Presenti anche i responsabili del Progetto Policoro, del Circolo Acli di Aversa, del Circolo Laudato Si’ Aversa “Vanvitelli” e del Circolo Laudato Si’ Aversa “Gratis Accepistis”.