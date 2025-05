Diocesi: Firenze, domani in cattedrale riflessioni bibliche con musica sacra condotte dall’arcivescovo Gambelli

(Foto Opera Santa Maria del Fiore)

Domani in cattedrale sarà l’arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, a tenere l’ultimo appuntamento del ciclo di riflessioni bibliche della XXVIII edizione rassegna di musica sacra “O flos colende”, promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli.

Le riflessioni saranno accompagnate da musica sacra eseguita dalla Cappella musicale della cattedrale di Firenze, diretta dal maestro Michele Manganelli. Il programma prevede l’esecuzione di due brani per il Tempo di Pentecoste del compositore campano Niccolò Jommelli, entrambi conservati in un manoscritto dell’Opera di Santa Maria del Fiore. È ignoto il motivo della loro presenza nell’Archivio dell’Opera, dato che il maestro di Aversa non ebbe mai contatti con la cattedrale fiorentina, stando almeno alla documentazione superstite.

Il tema scelto per quest’anno è in sintonia con il Giubileo: “Testimoni di speranza in alcuni passi del Nuovo Testamento” secondo un coerente percorso che dalle Lettere paoline ai Romani e agli Ebrei conduce alla Prima Lettera di San Pietro, concludendosi con un episodio tratto dagli Atti degli Apostoli.

Dal 2018 gli appuntamenti concertistici della rassegna di musica sacra “O flos colende” sono preceduti da un ciclo di riflessioni bibliche, nelle quali la lettura dei testi viene affiancata all’esecuzione di brani musicali tematicamente coerenti che vanno a incorniciare la lectio biblica. Quest’anno i primi tre appuntamenti sono state condotti dal card. Giuseppe Betori a cui si aggiunge, per la prima volta, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli. le riflessioni bibliche e la musica sacra saranno visibili sul sito web di Toscana Oggi dal giorno successivo: https://www.toscanaoggi.it/.