80 anni Onu: il segretario Antonio Guterres, “le Nazioni Unite sono un miracolo vivente”

“Le Nazioni Unite sono un miracolo vivente, e le donne e gli uomini dell’Onu danno vita a questo miracolo ogni giorno e ovunque, forgiando la pace, affrontando la povertà, la fame e le malattie, promuovendo i diritti umani, fornendo aiuti salvavita e impegnandosi per rendere la nostra organizzazione più forte”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in occasione dell’80º anniversario delle Nazioni Unite. “Grazie per esservi riuniti per celebrare le Nazioni Unite – ha esordito -. 80 anni sono un battito di ciglia nella storia. Eppure, fino alla creazione delle Nazioni Unite, l’umanità non aveva mai avuto un luogo unico dove ogni governo e tutti i popoli potessero unirsi per migliorare il mondo e costruire qualcosa di migliore”. “80 anni dopo, il nostro mondo affronta sfide antiche e nuove minacce come la crisi climatica e la tecnologia fuori controllo – ha osservato -. Ma abbiamo gli strumenti per guidarci, a partire dalla Carta delle Nazioni Unite. In un mondo diviso, solo una bandiera rappresenta tutta l’umanità e la dignità e i diritti di ogni persona. Solo un’organizzazione è di tutti, per tutti. Tutti abbiamo un interesse in un’Onu forte, ora più che mai”.

