Diocesi: Albano, da sabato il Festival di musica sacra. Ci sarà anche un Concorso internazionale di composizione per under 40

Sono tredici i concerti in programma per la seconda edizione del Festival diocesano di musica sacra organizzato dall’Accademia filarmonica europea (Afe) in collaborazione con la diocesi suburbicaria di Albano in programma fra maggio e giugno, nelle province di Roma e Latina. Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi in mattinata nella “Sala delle vedute” di palazzo Lercari sede del Museo diocesano di Albano, è intervenuto anche il vescovo Vincenzo Viva: “Siamo felici di poter tornare ad ospitare, nelle chiese di tutta la nostra diocesi di Albano, il Festival di musica sacra – ha affermato il presule – ricordando lo straordinario successo della prima edizione. Questo secondo Festival assume un significato ancora più profondo, intrecciandosi con il cammino dell’Anno giubilare che stiamo vivendo insieme e siamo pronti a vivere nuovamente questa esperienza di bellezza e spiritualità”. “Desidero esprimere anzitutto la mia più sincera gratitudine agli organizzatori dell’Accademia filarmonica europea per il loro impegno instancabile e poi agli enti benefattori e alla Regione Lazio per il loro generoso contributo”, ha proseguito mons. Viva augurandosi che “questo appuntamento sia per tutti noi occasione di crescere nella fraternità e nell’impegno ad essere testimoni di speranza in un mondo assetato di pace e amore”.

“La seconda edizione del Festival – ha spiegato il maestro Francesco Maria Silvagni, presidente dell’Afe – sigla la proficua collaborazione dell’Orchestra dell’Accademia filarmonica europea con la diocesi di Albano; l’ensemble è composta da 35 professori d’orchestra provenienti da esperienze musicali nazionali ed internazionali. Questa seconda edizione, nella speciale occasione dell’Anno Santo 2025, vedrà il coinvolgimento di tutti i tredici Comuni del territorio diocesano: ogni comunità potrà infatti fruire gratuitamente di un concerto di musica sacra”. La novità della seconda edizione del Festival è rappresentata dalla promozione del “I Concorso internazionale di composizione – sezione Musica sacra” rivolto a giovani compositori under 40, ideato per la valorizzazione della creatività emergente e per l’ampliamento del repertorio sacro. I vincitori saranno proclamati entro il mese di novembre e vedranno le proprie opere eseguite nel corso del Festival 2026.

Il primo dei tredici concerti, dedicato alla memoria di Papa Francesco, si terrà sabato 10 maggio alle 21 nella cattedrale “San Pancrazio Martire” di Albano Laziale in concomitanza dei festeggiamenti dedicati al santo patrono della città e della diocesi che si celebra il 12 maggio: protagonisti della serata saranno l’Orchestra dell’Accademia filarmonica europea e l’International Opera Choir (50 coristi), impegnati nell’esecuzione del “Requiem” in re minore, K 626, per soli, coro e orchestra di W. A. Mozart.

