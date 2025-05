Libri: Facoltà Teologica Sardegna, stasera si presenta “Liberiamo Moro dal caso Moro. L’eredità di un grande statista” di Angelo Picariello

Un ritratto inedito e a volte sorprendente del politico e statista Aldo Moro: è questo quello che emerge dalle pagine del nuovo libro di Angelo Picariello, giornalista di “Avvenire”, che ha raccolto testimonianze di prima mano per raccontare l’uomo Moro prima delle vicende ben note del rapimento. Il volume di Picariello, intitolato “Liberiamo Moro dal caso Moro. L’eredità di un grande statista” (Edizioni San Paolo 2025), sarà presentato oggi, lunedì 5 maggio, alle 18, nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, a Cagliari (via Sanjust 13).

Dopo i saluti introduttivi di mons. Mario Farci, vescovo di Iglesias e preside della Facoltà Teologica, e di Mario Girau, presidente del Meic, dialogheranno con l’autore lo storico dell’Università di Cagliari Luca Lecis, il giornalista Franco Siddi e il sindaco di Iglesias Mauro Usai.

Modererà l’incontro Cristiano Erriu del Centro studi Aldo Moro.

Il volume ripercorre l’intera vita di Moro e, capitolo dopo capitolo, ne ricostruisce le diverse tappe: dall’Assemblea costituente all’attività parlamentare, dall’insegnamento all’attività scientifica, dalla vita familiare all’amicizia con Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Dalle pagine di Picariello emerge un docente universitario interessatissimo a dialogare e ascoltare i suoi studenti, tanto da uscire a cena con loro. Il contatto con l’insegnamento, che Moro non lascerà mai, nemmeno durante i suoi incarichi ministeriali, lo portò a una grande attenzione al mondo giovanile e a una curiosità per i movimenti che nascevano negli anni Settanta, anche in campo cattolico.

