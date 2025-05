Giornata dell’Europa 2025: eventi in tutta Italia per avvicinare l’Ue ai cittadini

Foto Calvarese/SIR

In occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio, il Parlamento europeo in Italia promuove una serie di iniziative sul territorio nazionale per celebrare i valori dell’Unione e favorire il dialogo con i cittadini. A Napoli, il Parlamento sarà partner del Comicon 2025, con uno stand e un panel sulle opportunità europee per i giovani creativi. A Roma, il Campidoglio ospita gli Stati generali delle democrazie (8-9 maggio), due giornate di dibattiti con politici, esperti e giornalisti, culminando il 9 maggio con l’esposizione di una bandiera gigante della Ue sulla scalinata del Campidoglio e una serie di interventi istituzionali. Sempre a Roma, Esperienza Europa – David Sassoli propone attività per famiglie e giovani, mentre la basilica di Santa Maria in Aracoeli sarà illuminata con i colori europei. Il 10 maggio a Villa Borghese, la festa continua con eventi per bambini e famiglie. A Milano, l’edizione 2025 della Civil Week (8-11 maggio) sarà dedicata al tema L’Europa siamo noi, con incontri sul ruolo civico dei cittadini europei, eventi per le scuole e un flash mob in piazza Duomo. Il 9 maggio, l’Università Cattolica ospita un convegno sul futuro dello spazio pubblico europeo, a 40 anni dallo storico Consiglio europeo di Milano. A Bergamo, dal 9 al 17 maggio, incontri e attività riflettono sul ruolo dell’Ue per la pace. A Viterbo, l’iniziativa Giovani, strade per il futuro promuove il dialogo tra studenti, istituzioni e imprenditori, con la partecipazione della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Infine, a Reggio Calabria, la Giornata dell’Europa sarà celebrata con l’inaugurazione della Panchina europea, simbolo dell’unità e dei valori dell’Ue.