Molise: per il 136° delle apparizioni al santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebrazioni con gli arcivescovi Spina e Colaianni

Entrano nel vivo, presso la basilica santuario di Maria Santissima Addolorata a Castelpetroso, le celebrazioni per il 136° anniversario delle apparizioni. “Era il 22 marzo 1888, un giorno di grazia per il Molise”, viene ricordato in una nota dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano, nella quale si sottolinea che “il messaggio di speranza delle apparizioni, che conferma la presenza di Dio nella storia umana, è sempre più attuale e necessario. Una ‘geografia della fede’ che evidenzia gli avamposti della devozione mariana nel centro Italia come testimonianza della storia della cristianità e della presenza materna della Madonna”.

Dopo il settenario che si concluderà nella serata di oggi, domani alla vigilia della festa, alle 17 mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, presiederà la solenne celebrazione; in serata, poi, dalle 19 avrà luogo la fiaccolata verso il luogo delle apparizioni. “Sono oltre centomila – viene sottolineato nella nota – i pellegrini che ogni anno raggiungono il luogo delle apparizioni e nel giorno della festa, il 22 marzo, giungono in migliaia pellegrini e fedeli per vivere una giornata di spiritualità e devozione mariana; arrivare sul luogo dove apparve la Madonna Addolorata significa ripercorrere quel cammino di Fede e attingere alla fonte miracolosa, fonte dell’Amore”.

Proprio venerdì 22 marzo sono previste diverse messe, a partire dal mattino alle 8, presso la basilica minore dell’Addolorata. Alle 11.30 sarà l’arcivescovo di Campobasso-Bojano e metropolita del Molise, mons. Biagio Colaianni, a presiedere il solenne pontificale alla presenza delle autorità militari e civili. Nel pomeriggio, alle 17, la messa solenne sarà celebrata dal rettore della basilica, don Fabio Di Tommaso.

Sarà possibile seguire le dirette delle celebrazioni su YouTube, Facebook e su TeleMolise (visibile in Abruzzo e Molise sul canale 11 del digitale terrestre).

