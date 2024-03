Diocesi: Brindisi, riapre la secentesca chiesa di Santa Teresa dei Maschi. Domani presentazione del progetto “Officina del Restauro”

È in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 21 marzo, la riapertura della secentesca chiesa di Santa Teresa dei Maschi, ubicata nella omonima piazza al centro del capoluogo e costruita nel 1671 grazie alla benevolenza del sacerdote brindisino Francesco Monetta. L’edificio, viene ricordato in una nota della diocesi di Brindisi-Ostuni, fu destinato ai padri Teresiani, cioè ai Carmelitani scalzi i quali vi presero possesso nel corso dell’anno seguente. Lì ora è ubicato il Museo diocesano “G. Tarantini”, inaugurato nel giugno 2012.

La chiesa secentesca è stata sottoposta nel 2022 ad un intervento per il recupero e la funzionalizzazione di infrastrutture materiali grazie al finanziamento del bando Regione Puglia “Interventi per valorizzazione e fruizione patrimonio culturale appartenente agli Enti ecclesiastici”, con il potenziamento dell’offerta di servizi culturali, attraverso la realizzazione di laboratori e l’adeguamento tecnologico del patrimonio culturale.

I lavori e la finalità del progetto “Officina del Restauro” verranno illustrati domani, alle 17.30, presso la chiesa di San Paolo eremita, sezione della Rete museale dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni che nel gennaio 2021 l’allora arcivescovo Domenico Caliandro ha eretto canonicamente con un decreto, insieme alla chiesa delle Scuole Pie e alla sezione di Ostuni sita al piano terra del Palazzo dell’Episcopio.

Al saluto delle autorità seguiranno, gli interventi di Luisa Rosato e Marzia Angelini, della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce e Brindisi, e di Giorgio Rocco De Marinis, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici dell’arcidiocesi. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo Giovanni Intini; quindi ci si sposterà presso la chiesa di Santa Teresa ed alle 18.30 l’opera verrà benedetta: le porte saranno aperte e Luisa Parisi, direttore dei lavori, e le ditte coinvolte illustreranno i lavori di restauro, i laboratori e i sistemi tecnologici e multimediali.