Diocesi: Roma, venerdì alla basilica dei Quattro Coronati l’evento “Roma città aperta 1943-1944” con mons. Lonardo e Andrea Riccardi

Per questa settimana salta l’appuntamento fisso che ha caratterizzato tutti i venerdì di Quaresima dalle monache agostiniane, al monastero Santi Quattro Coronati, a Roma: la Via Crucis, alle 21. Infatti, venerdì 22 marzo, alle 19,45, nella basilica dei Quattro Coronati, in via dei Santi Quattro, n. 20, si svolgerà l’evento “Roma città aperta 1943-1944”. Interverranno mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio per l’Università della diocesi di Roma, e Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio. L’incontro rientra nel ciclo di riflessione e approfondimento “Ascoltando i maestri”, promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale universitaria di Roma. Durante l’incontro, moderato da Francesco d’Alfonso dell’Ufficio diocesano, si esibiranno l’attore Giorgio Sales e il violinista Daniele Sabatini. L’ingresso è libero e gratuito; non è necessaria prenotazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /