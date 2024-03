Consiglio europeo: Michel (presidente), “pronti a difenderci, l’economia dell’Ue sul piede di guerra”

(Foto Consiglio europeo)

“Nel terzo anno di guerra per l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, ci troviamo di fronte a un momento cruciale. Urgenza, intensità e determinazione incrollabile sono imperativi”. Lo scrive Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, nella consueta lettera di invito indirizzata ai 27 capi di Stato e di governo dei Paesi Ue che si ritroveranno il 21 e il 22 marzo a Bruxelles. “Il nostro compito principale è la rapida fornitura di aiuti militari all’Ucraina e, sulla base di recenti iniziative come quella della Repubblica Ceca, l’approvvigionamento e la consegna accelerati di munizioni all’Ucraina. Questo Consiglio europeo sarà l’occasione per rafforzare e accelerare tali sforzi”. Inoltre, “dobbiamo concentrarci sull’implementazione e sull’applicazione efficace delle nostre sanzioni, nonché sull’avanzamento dei nostri sforzi sull’utilizzo dei profitti straordinari derivanti dai beni” russi “immobilizzati”.

“Questo – scrive ancora Michel – è anche il momento di un vero cambiamento di paradigma in relazione alla nostra sicurezza e difesa. Per decenni l’Europa non ha investito abbastanza nella sua sicurezza e difesa. Ora che ci troviamo di fronte alla più grande minaccia alla sicurezza dalla seconda guerra mondiale, è giunto il momento di adottare misure radicali e concrete per essere pronti a difenderci e mettere l’economia dell’Ue sul ‘piede di guerra’”. Ciò significa, specifica Michel, se non fosse già abbastanza chiaro, “spendere di più” per gli armamenti e “acquistare di più congiuntamente, quindi in modo più efficiente. Dobbiamo anche aiutare l’industria della difesa ad accedere a fondi pubblici e privati e ridurre gli oneri e le barriere normative. Costruire questa mentalità di sicurezza strategica richiede una leadership forte e un’acuta comprensione dell’urgenza delle minacce che affrontiamo. Mi aspetto che il nostro Consiglio europeo sia all’altezza di questo obiettivo”.