San Giovanni Paolo II: La Verna, lunedì arrivano le reliquie del Papa santo in basilica

Lunedì 28 agosto, alle ore 11, presso la basilica della Verna, verrà celebrata una solenne liturgia eucaristica presieduta dal card. Angelo Comastri, vicario generale emerito della Città del Vaticano e arciprete emerito della basilica di San Pietro, durante la quale saranno consegnate alla Verna ed esposte alla pubblica devozione due insigni reliquie di san Giovanni Paolo II: una veste talare bianca e una reliquia del suo sangue. “Tali preziosi doni, che rimarranno d’ora in poi esposti nella Cappella delle reliquie accanto all’abito di san Francesco, ci arrivano dal card. Stanisław Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, già segretario personale di Papa Wojtyła. Sarà presente al sacro rito, come ospite d’onore, Domenico Giani, già ispettore generale del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, che al termine della solenne celebrazione, darà la sua testimonianza dei lunghi anni spesi a stretto contatto col Papa polacco”, rende noto fr. Francesco Brasa, guardiano della Verna. “Questa lieta circostanza cade nel XXX anniversario della storica visita di san Giovanni Paolo II alla Verna. Con immensa gratitudine e filiale devozione ringraziamo il card. Dziwisz per questo preziosissimo dono e il card. Comastri artefice e tramite di questa stupenda iniziativa”, conclude fr. Brasa.