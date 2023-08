Diocesi: Teramo, domani al santuario di San Gabriele la festa popolare in onore del santo dei giovani

(Foto: santuario di San Gabriele)

Domani, domenica 27 agosto, migliaia di pellegrini arriveranno al santuario di San Gabriele (Te) da ogni parte d’Italia per l’annuale festa popolare in onore del santo dei giovani.

Il programma religioso prevede messe celebrate ogni ora (dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19). Alle ore 9 ci sarà il “Buongiorno” da parte della Banda Città di Mentana.

La messa delle ore 11 sarà presieduta da padre Giuseppe Adobati, superiore provinciale dei Passionisti di Italia, Francia e Portogallo. Alle ore 12 ci sarà una preghiera particolare con affidamento di bambini e ragazzi al santo dei giovani e quindi la Banda terrà un mini concerto. Alle ore 15 nel porticato del nuovo santuario la Banda Città di Mentana terrà il concerto finale.

Alle ore 16 seguirà la messa presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Quindi alle ore 17 l’urna che custodisce le spoglie mortali del santo dei giovani sarà accompagnata in processione da migliaia di devoti e dalle note musicali della Banda Città di Mentana.

Durante l’intera giornata i pellegrini potranno visitare alcuni stand promozionali dal titolo “La valle della bellezza e della santità: tra arte, fede, natura e sapori”, allestiti dai cinque Comuni della Valle Siciliana (Isola del Gran Sasso, Castel Castagna, Castelli, Colledara, Tossicia), dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dal Cai (Club alpino italiano) di Isola del Gran Sasso.

La festa del santo è stata preceduta da un triduo di preparazione con la celebrazione della messa alle ore 18.