Diocesi: Ferrara, domani nella parrocchia di Sant’Agostino un incontro dedicato a don Lorenzo Milani. Interviene l’arcivescovo Perego

Nell’ambito della festa di S. Agostino, nell’omonima parrocchia della città di Ferrara, domani, domenica 27 agosto, alle ore 21, è in programma un incontro dedicato alla figura di don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana e fondatore dell’omonima scuola. Per l’occasione interverranno Luisa Ghezzo, insegnante all’Istituto comprensivo “Cosmè Tura” di Ferrara, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, e il sindacalista Cristiano Zagatti (coordinatore Area Stato sociale della Cgil nazionale).

Il programma della festa prevede già oggi, alle ore 16, al Krasnopark, giochi per i ragazzi e, dalle 19 alle 22.30, l’evento “Musica in festa”. Inoltre, alle 20, pizza offerta dalla parrocchia.

Domani, alle ore 12.30, pic nic comunitario al Parco dell’Amicizia (ognuno porta qualcosa da condividere) e iniziative per i bimbi più piccoli. Alle 16 tombola in oratorio per gli anziani; alle 16.30 giochi per i giovani in oratorio. E alle 21 la serata su don Lorenzo Milani.

Lunedì 28 agosto alle ore 18.30 la messa solenne. Al termine, processione fino alla chiesa del Corpus Domini con la statua di S. Agostino. Infine, domenica 3 settembre, nella messa delle 11, anniversari di matrimonio.