Azione cattolica: card. Zuppi all’incontro presidenze diocesane, “l’Europa è un dono, se non cresce rischiamo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“L’Europa è un grande dono, frutto di tante sofferenze, frutto di tanti sogni che hanno coinvolto anche i cristiani”. Lo ha sottolineato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, parlando all’Azione cattolica durante l’incontro delle presidenze diocesane, in corso a Castel Gandolfo. “Con l’Europa ci siamo liberati da antagonismi, che hanno segnato per secoli i nostri Paesi, e non possiamo dissiparla, darla per scontata. Se non cresce rischiamo, se non c’è un impulso perché ci siano le risposte adeguate, sarà un condominio che rimette in discussione qualcosa di costitutivo e fondativo”. Il presidente della Cei ha poi osservato: “In questo senso credo che del codice di Camaldoli ci colpisce il coraggio e il lavoro di preparazione. Prima accennavamo al problema dell’impegno politico. Quando nella ‘Fratelli tutti’ il Papa parla di impegno politico dice che dobbiamo dare risposte, per la persona, con amore. La Chiesa per l’Europa e per il mondo deve dare risposte”.