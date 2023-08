Rai Tre: “Sulla Via di Damasco”, nella puntata di domani storie di speranza in guerra e nelle migrazioni

Torna domani, domenica 27 agosto, alle 8.30, su Rai Tre, “Sulla Via di Damasco” con una puntata dedicata interamente alla speranza, quel sentimento, unico, capace di sostenere l’essere umano nella solitudine e nei tormenti dell’anima.

L’ospite del programma sarà don Luigi Verdi, che nella pieve romanica di Romena (nel Casentino, provincia di Arezzo) ha costruito un vero e proprio presidio di speranza, un luogo dove Dio è presente con l’ascolto, la preghiera, il silenzio. Proprio da qui, da questo speciale luogo di luce e di incontri, Eva Crosetta presenterà anche la storia di un clown sui generis, Marco Rodari, che tiene vivi i sogni dei bambini nelle zone di guerra. “La mia speranza sta nel fatto che riescano a sorridere”, così Rodari. A seguire, la voce di un pescatore di speranza, Vito Fiorino, che durante un’uscita in barca ha portato in salvo 47 migranti nel mare di Lampedusa, che oggi lo chiamano papà. In chiusura, le raccomandazioni di Papa Francesco su come nutrire la speranza: “Vivi! Ama! Sogna! Credi! E con la Grazia di Dio, non disperare mai!”. La regia del programma è di Paola Vannelli.