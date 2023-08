Papa a L’Aquila: card. Petrocchi, “ci ha consegnato il compito di rendere la nostra città capitale del perdono”

(Foto: Ucs L'Aquila)

Un anno dopo la visita pastorale di Papa Francesco all’Aquila del 2022 in occasione della 728ª edizione della Perdonanza celestiniana, le immagini, le emozioni e la commozione di quella giornata sono state raccolte in un volume, dal titolo “La Forza del Perdono”, edito dall’arcidiocesi dell’Aquila. Il volume, dell’Editrice Vola L’Aquila, realizzato grazie al coordinamento dell’ Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, raccoglie gli scatti più belli realizzati da Roberto Grillo con la collaborazione di Paola Casciati.

La presentazione alla città è avvenuta questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni alla presenza dell’arcivescovo, il card. Giuseppe Petrocchi, che ha commissionato il volume, del sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi e dei due autori delle foto. “Questa raccolta di foto documenta un evento ‘epocale’: la visita di Papa Francesco a L’Aquila – ha commentato il card. Petrocchi -. Non solo evita che tale straordinaria pagina della nostra storia scivoli negli archivi del passato, ma la custodisce intatta nel presente. Ciò che è accaduto allora, resta vivo ed efficace oggi: è il ‘miracolo evocativo’ della memoria! Ma ciò che è rivissuto adesso imprime anche una spinta trasformante verso il futuro. Così il tempo viene declinato unitariamente nelle sue tre dimensioni: ieri, ora, domani. Questo album, attraverso un coinvolgente e incisivo linguaggio artistico, ci riconduce all’alto compito ecclesiale e sociale che Papa Francesco ci ha consegnato: rendere, sempre più, L’Aquila ‘Capitale del Perdono’: ricevuto, vissuto e dato. Pertanto, questo volume diventa anche un ‘testamento iconico’ (a grande valenza storico-pastorale e culturale) che racconta una immensa grazia ricevuta e impegna, anche le generazioni che verranno, in una straordinaria ‘impresa’, spirituale e umana, da compiere: bene e insieme!”.