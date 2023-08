Diocesi: Vallo della Lucania, stasera a Omignano Scalo la proiezione di “Corporalmente ristrette” e l’incontro con il regista

Oggi, sabato 26 agosto, alle ore 21, presso la parrocchia “S. Antonio di Padova” di Omignano Scalo la Forania “Gelbison-Alento”, nella diocesi di Vallo della Lucania organizza un evento durante il quale sarà proiettato il docu-film “Corporalmente ristrette” del regista e attore Bruno Cariello.

Il docu-film tratta di un padre e di un figlio che per un evento drammatico li costringe ad affrontare il senso del dolore e, in preda all’inevitabile spaesamento, si ritrovano nell’incanto silente del Monastero di Santa Chiara di Montecastrilli, abitato da una comunità di monache clarisse di clausura. Qui, in un luogo con il talento della pace, assediato dalla bellezza mistica dei paesaggi umbri, la vita quotidiana delle suore, rinchiuse ma solo corporalmente in un mondo che in apparenza si mostra ingabbiato, diventa l’anima del racconto, facendo da contraltare al tempo quotidiano di chi vive fuori dal monastero, spesso costretto a fare i conti con lo smarrimento, desideroso di conforto e luce di verità. L’estrema esistenza delle monache, che hanno scelto Cristo nella solennità del silenzio, presenta aspetti sorprendenti, narrati con appassionata grazia attraverso un mosaico di rivelazioni, interviste, carrellate di chiaroscuri e improvvisi scorci celesti. E così le giornate delle monache, oltre a essere regolate dal suono della preghiera, sono uno straordinario inno alla laboriosità: cura del giardino, porta sempre aperta all’ascolto, alleviare sofferenze o donare semplici parole toccate da Dio. Un ascolto che aiuterà finalmente un padre e un figlio a ritrovare la forza per proseguire il viaggio della vita.

Alla serata parteciperà il regista che nel film di Padre Pio (di Sergio Castellitto) interpretava la figura del papà di Padre Pio e nel film su Aldo Moro “Esterno notte” (2022) di Bellocchio interpretava il parroco di S. Chiara (parrocchia della famiglia Moro).