Azione cattolica: card. Zuppi all’incontro presidenze diocesane, “l’Ac sta svolgendo un ruolo importantissimo per il percorso sinodale”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Penso che la Chiesa italiana debba molto all’Azione cattolica. Il servizio dell’Ac è un servizio davvero importante, lo è stato e lo è. Qualche volta l’Ac può sembrare un donatore che continua a dare al corpo della Chiesa il proprio sforzo, l’impegno, come delle trasfusioni. L’associazione sta svolgendo un ruolo importantissimo per il percorso sinodale”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, all’incontro delle presidenze diocesane di Ac, in corso a Castel Gandolfo.