Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, oggi pomeriggio messa per i 45 anni dalla sua elezione al soglio pontificio in piazza Papa Luciani

(Foto: Musal)

A 45 anni dell’elezione di Albino Luciani a Pontefice, il suo paese natale, Canale d’Agordo (Belluno), celebra l’anniversario con la santa messa che si terrà in piazza Papa Luciani alle ore 16.30. La funzione sarà celebrata dal card. Beniamino Stella, postulatore della causa di beatificazione.

“Il Conclave che portò all’elezione come Pontefice di Albino Luciani prese il via il 25 agosto 1978 e il giorno successivo, al quarto scrutinio, il card. Luciani fu eletto Papa – ricorda in una nota il Museo Albino Luciani (Musal) -. Scelse di prendere il doppio nome di Giovanni Paolo I in ossequio ai due pontefici che lo avevano preceduto. Il 27 agosto rivolse il primo radiomessaggio Urbi et Orbi e recitò il primo Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi familiarmente ai fedeli senza usare il plurale maiestatis. Nel primo discorso alla Sistina elencò i punti programmatici del suo pontificato e domenica 3 settembre, inaugurando il suo ministero di supremo pastore all’insegna dell’umiltà, si presentò alle migliaia di fedeli chiedendo l’aiuto della preghiera. I primi gesti del suo pontificato fecero subito cogliere il tratto originale di uno stile di vita improntato a spirito di servizio e semplicità evangelica. Lasciando un solco nella storia della catechesi, egli ripropose l’attualità e la bellezza della vita cristiana fondata sulle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Il 6 settembre, alle tre udienze sulle virtù teologali, fece precedere l’udienza sulla virtù dell’umiltà. Nella tarda sera del 28 settembre 1978, dopo appena trentaquattro giorni di pontificato, Giovanni Paolo I morì improvvisamente”.