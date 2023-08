Diocesi: Nuoro, si celebra la festa del Redentore, appuntamento di fede, cultura, tradizioni, fratellanza

La città di Nuoro celebra la 123ª edizione della festa del Redentore, appuntamento di fede, cultura, tradizioni, fratellanza. Tutti gli eventi che si svolgeranno da oggi fino a settembre e gli aggiornamenti sono reperibili sul sito del Comune di Nuoro e sulla Pagina Facebook Festa del Redentore.

Tra gli appuntamenti, stasera alle 19 è prevista la sfilata dei 15 gruppi delle maschere tradizionali della Sardegna. A seguire, in piazza Vittorio Emanuele, si svolgerà “Note in festa”, spettacolo di musica tradizionale con la partecipazione dei gruppi Ballade Bois, Durusia e Giovanni Boeddu.

Domani, 27 agosto, a partire dalle ore 10 in viale del Lavoro, la sfilata degli abiti tradizionali della Sardegna, con 50 gruppi con oltre 2000 figuranti, amazzoni e cavalieri, corpi di ballo, cori e i carabinieri a cavallo. Ad aprire la sfilata sarà il carro a buoi guidato da Giovanni Antonio Catte con una rappresentanza nuorese, a seguire il coro Grazia Deledda di Nuoro, l’associazione culturale Nugoresas, il coro Amici del Folklore di Nuoro, il gruppo folk Ortobene di Nuoro, il Tenore Sotziu Nugoresu e il gruppo spontaneo di Nuoro. La mattinata volgerà al termine alle 13 nella cattedrale di Santa Maria della Neve, con la benedizione sarà impartita dal vescovo di Nuoro, mons. Antonello Mura, nella tarda mattinata al termine della sfilata. Mons. Mura farà dono alle 50 coppie di un piccolo segno che richiama il 150° anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale.

Il 29 agosto ci sarà la Via Crucis mattutina, che partirà dalle ore 6 dalla cattedrale per giungere al Monte Ortobene e al termine sarà celebrata una santa messa ai piedi della gigantesca statua di Jerace. A seguire alle ore 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, insieme al capitolo dei canonici e i parroci della città, con l’accompagnamento dei cori nuoresi e la processione intorno al parco.