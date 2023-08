Diocesi: Piacenza, a Bettola inizia il mese mariano. Stasera lo spettacolo delle fontane luminose

Ultimi appuntamenti di fine estate a Bettola, prima del gran finale con l’Antica Fiera del 10 e dell’11 settembre. Ne parla “Il nuovo giornale”, settimanale diocesano di Piacenza-Bobbio. A chiudere idealmente l’estate saranno i mercatini del giovedì sera nella giornata del 31 agosto, ma un appuntamento importante sarà anche quello voluto e organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla parrocchia di Bettola nella serata di oggi, sabato 26, quando ad allietare tutti coloro che vorranno intervenire sarà lo spettacolo delle fontane luminose in concerto.

“È uno spettacolo che richiama la bellezza soave della Madonna – afferma il parroco di Bettola, don Angelo Sesenna – e che da qualche anno fa da apertura al nostro mese mariano dedicato alla patrona della Valnure, la Beata Vergine della Quercia”.

Infatti se l’appuntamento con le fontane luminose è fissato per stasera alle 21.30 in piazza Colombo davanti al santuario, il giorno dopo, domenica 27, proprio in santuario prenderanno il via le celebrazioni del mese mariano con il rito della discesa della statua della Beata Vergine della Quercia, alle 16.30. Sempre in santuario, da lunedì 28 e per tutta la settimana sarà recitato il santo rosario alle 20.30 in preparazione della festa solenne di domenica 3 settembre, quando l’effige della Madonna sarà portata in processione in piazza Colombo e in alcune vie limitrofe. Sarà quindi il rito della salita, l’ultima domenica di settembre, a sancire la chiusura del mese mariano.