A Sua immagine: nella puntata di oggi le meraviglie di Lecco alla luce dell’opera di Manzoni. Domani, focus sulle feste religiose popolari

Protagonista della puntata di “A Sua immagine” di oggi, in onda dalle 16 su Rai Uno, è Lecco, la città su quel ramo del Lago di Como che tanto influenzò il Manzoni e il suo capolavoro, “I Promessi Sposi”. Lorena Bianchetti visiterà questa perla medioevale, incastonata fra le Alpi Orobiche: città turistica, ma anche industriosa e ricca di spiritualità.

In occasione del 150esimo anniversario della morte del grande scrittore milanese, la visita ai luoghi della sua infanzia e ai siti indimenticabili del suo capolavoro: dal ponte del celeberrimo “Addio ai Monti” fino alla presunta casa di Lucia. Poi, una carrellata tra molte altre bellezze del luogo, dalla villa museo del Manzoni a una piccola crociera sul lago, dalla cima severa del Resegone alle stradine del centro storico fino al Santuario di San Girolamo dei padri comaschi, che sono anche i custodi del Castello dell’Innominato. “Ma in puntata scopriremo anche altri aspetti: la fede e l’operosità dei lecchesi, e scampoli della loro storia, il fascino della natura lacustre e le montagne che circondano la zona”, si legge nella nota di presentazione. A seguire, un nuovo appuntamento con Le Ragioni della Speranza. Continua il viaggio di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi sul Cammino di don Tonino Bello. Si riparte lungo la Via Francigena del Sud e per arrivare nel cuore del Salento, fino all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Proseguendo si giunge a Lecce, famosa per la sua bellezza barocca. Nella periferia di Lecce esiste un quartiere popolare che negli ultimi anni ha saputo risplendere grazie alla street art e al progetto 167B Street, di cui sarà raccontata la sua straordinaria storia di rinascita.

Domani, dalle 10.30, la puntata di “A Sua immagine” sarà dedicata alle numerose feste religiose che punteggiano il nostro Paese. Della dimensione spirituale, antropologica e storica ne parlerà Lorena Bianchetti con i suoi ospiti. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa San Pietro Apostolo in Pescara, con la regia di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Alle 12, come ogni domenica, sarà trasmesso in diretta l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.