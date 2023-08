Cultura: Grottammare, stasera un itinerario dedicato a “I luoghi di Sisto V” curato da Us Acli provinciale

Stasera è in programma a Grottammare un nuovo appuntamento con le iniziative del progetto “Ti racconto un viaggio culturale di comunità nel Piceno” curato dall’Us Acli provinciale Aps.

Il tema della manifestazione è “I luoghi di Sisto V”, con l’attraversamento di un itinerario culturale dedicato a Felice Peretti, nato a Grottammare il 13 dicembre del 1521 e che il 24 aprile del 1585 venne eletto Papa scegliendo il nome di Sisto V. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile visitare anche il Museo sistino di arte sacra.

L’appuntamento è fissato per le ore 18,15 in piazza San Pio V. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Marche, finanziata dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Grottammare e con Qualis Lab.