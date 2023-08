Riviste: “Credere Oggi”, il fascicolo n. 256 del bimestrale dedicato alle “Relazioni di potere nella Chiesa”

“Relazioni di potere nella Chiesa”: è questo il titolo del fascicolo n. 256 del bimestrale “Credere Oggi” (4/2023) della casa editrice Emp, coordinato in questo numero da Riccardo Battocchio, presidente nazionale dell’Associazione teologica italiana. Molte le domande che lo attraversano: come si esercita il potere nella Chiesa? Come prevenire eventuali abusi? Ma prima ancora: che significa “potere”? E in che relazione esso sta con l’“autorità”?

Tra sociologia e Scrittura, tra diritto e teologia, tra pastorale e storia, il fascicolo guida a comprendere una realtà complessa, che segna in profondità il vissuto ecclesiale. Muovendo da uno sguardo sui cambiamenti nel contesto sociale e in quello ecclesiale, incontriamo riferimenti alla sapienza biblica, ma anche un’attenzione per il ruolo delle donne nella realtà ecclesiale.

Perché la grande domanda che attraversa i diversi testi è: “Chi ha titolo per esercitare forme di potere nella Chiesa? Esso deve essere necessariamente legato al sacramento dell’ordine? E come i soggetti chiamati a tali compiti vengono formati, per un uso che promuova dinamiche di crescita comune ed eviti abusi?”. Il riferimento alle traiettorie passate e l’analisi del presente – anche nelle sue criticità – apre alla proposta di indicazioni per un futuro in cui davvero il potere sia realtà condivisa e costruttiva. Contribuiscono a tale articolato percorso i saggi di Rocco D’Ambrosio, Carlo Broccardo, Riccardo Battocchio, Luciano Bertazzo, Cristina Simonelli, Donata Horak, Vito Mignozzi, Davide Cito, Antonio Bergamo. Lo stesso Battocchio presenta nella Documentazione importanti materiali tratti dal cammino sinodale tedesco, mentre Simona Segoloni cura l’Invito alla lettura per l’approfondimento; completa il numero la consueta rubrica In libreria.

Il fascicolo, in libreria dal 28 agosto, è disponibile in anteprima sul sito dell’editore: www.edizionimessaggero.it.