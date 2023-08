Azione cattolica: card. Zuppi all’incontro presidenze diocesane, “per essere Chiesa non basta fare volontariato, bisogna essere autenticamente comunità”

Il card. Zuppi con Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale Ac (Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La Chiesa che sogno è una Chiesa ‘comunità’, per forza”: lo ha detto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, alle presidenze diocesane di Azione Cattolica riunite a Castel Gandolfo. “La Chiesa è comunità. Non è stare insieme, non è passare del tempo, non è fare volontariato. Non basta questo. La Chiesa deve essere comunità e comunione. Dobbiamo essere fratelli e sorelle, volerci bene davvero. Poi dobbiamo molto migliorare nel nostro linguaggio. Se non curiamo il linguaggio possiamo dire cose bellissime, ma nessuno ci ascolterà”.