Musica cristiana: Ariano Irpino, stasera concerto dei Kantiere Kairòs “Cantate Inni”

Oggi, sabato 26 agosto, ad Ariano Irpino (Avellino), alle ore 21, nuova tappa del tour “Cantate Inni” della pop-rock band di musica cristiana Kantiere Kairòs, che approda nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. Il concerto si concluderà con l’adorazione eucaristica presso il Giardino della Cittadella RestArt e sarà preceduto alle 19 dalla presentazione del libro “Una vita in più” (Piemme) di don Gianni Castorani.

L’evento si svolge nell’ambito del “Sunshine Festival” promosso dall’associazione e comunità “Il Germoglio di Iesse”, nata dal desiderio di una giovane coppia (sposata dal 2011), che dopo un passato “nel mondo della strada, avendo frequentato compagnie sempre docili alle tentazioni del mondo e al richiamo dell’alcool, della droga, della sessualità sballata”, ha deciso “insieme ad altri fratelli di essere comunità per imparare a camminare nella santità, a pregare e ad amare, a conoscere Dio e ad accogliere il prossimo”. L’associazione promuove la spiritualità di coppia, vuole essere di aiuto e servizio alle coppie di sposi e fidanzati grazie a un cammino di vita interiore e agli esercizi spirituali.

Il Kantiere Kairós presenterà dal vivo il suo nuovo brano “Tra le mani di chi prega”, dedicato a santa Chiara d’Assisi. “Il pezzo è rimasto nel cassetto per tanti anni, ma abbiamo deciso di inciderlo dandogli una veste semplice e raffinata: chitarra, quartetto d’archi e la voce straordinaria del tenore fra Alessandro Brustenghi con quella del nostro Antonello Armieri. Abbiamo voluto chiudere il cerchio, chiedendo ad Alumera di realizzare l’immagine di copertina”, racconta il gruppo cosentino. Che sarà fra i protagonisti del Joy Music Fest, in programma a Bellaria-Igea Marina sabato 2 settembre, mentre domenica 3 alle 20.30 è in programma un concerto al teatro S. Chiara a Roma.