Diocesi: Oristano, oggi al via le celebrazioni in onore di Nostra Signora del Rimedio

Le celebrazioni in onore di Nostra Signora del Rimedio, patrona dell’arcidiocesi di Oristano, prendono il via oggi, sabato 26 agosto, con la proiezione dei filmati dedicati all’incoronazione del simulacro di Nostra Signora del Rimedio: quello storico del 1952 e quello dello scorso anno alla presenza dell’inviato speciale del Papa, il card. Mauro Gambetti. Lo ha reso noto mons. Gianfranco Murru, rettore della basilica minore del N. S. del Rimedio. Poi la novena, a partire dal 29 agosto, che richiama quotidianamente tantissimi fedeli.

Tra le numerose messe in programma, così da offrire più opportunità di incontro con il Signore attraverso l’Eucaristia e il Sacramento della Riconciliazione, la solenne concelebrazione di venerdì 8 settembre presieduta dall’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni, e la messa per i malati, celebrata da p. Gianluca Longobardi, incaricato diocesano per la Pastorale della salute, prevista per sabato 9 settembre.

Due le processioni in programma: la prima, in apertura dei festeggiamenti, domenica 27 agosto, dalla chiesa parrocchiale di Nuraxinieddu, percorrendo la S.S. 292, alla basilica del Rimedio. Poi la fiaccolata, a chiusura della festa, domenica 10 settembre, dalla basilica alla chiesa parrocchiale di Donigala Fenughedu e rientro in basilica. Al termine della fiaccolata, la riposizione del simulacro della Madonna del Rimedio.