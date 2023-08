Diocesi: Catania, domani il card. Zuppi celebrerà a Mompilieri per il Giubileo del santuario della Madonna della Sciara

Domenica 27 agosto l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, presiederà a Mompileri, alle 19.30, la concelebrazione eucaristica per il Giubileo del santuario diocesano della Madonna della Sciara. “La presenza del card. Zuppi alle celebrazioni per il Giubileo del santuario di Mompileri – scrive in una nota l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna – è richiamo al senso di Chiesa universale che mai dobbiamo perdere di vista, in comunione con il Santo Padre”.

L’anno giubilare cade a 100 anni dalla erezione canonica a santuario dell’antica chiesa di Maria Santissima di Mompileri, divenuta un faro di fede e devozione per la diocesi e l’intera Sicilia. Nel santuario si venera il simulacro della Vergine realizzato nella bottega del Gagini, che fu ritrovato nel 1704 intatto dopo che anni prima un manto di lava lo aveva ricoperto interamente. “La statua di Maria riemersa come una perla nascosta dalla sciara – aggiunge l’arcivescovo Renna – ci invita a guardare al mistero di Maria nel progetto di Dio”. “C’è tanta gioia da portare nelle famiglie – continua –, c’è da donare gioia ai nostri poveri, bisognosi di attenzione immediata e di essere rimessi in condizione di vivere con dignità, soprattutto con un lavoro libero da forme di schiavitù sottili, ripagato da giusto salario, vissuto in condizioni di sicurezza; c’è bisogno di riportare gioia nella vita sociale, che chiede la testimonianza di cristiani che riportino il senso della legalità nella vita pubblica; c’è bisogno di ridare respiro al creato, la nostra casa comune”.