Diocesi: Avezzano, domani a Villavallelonga terrà l’inaugurazione del museo dedicato al venerabile don Gaetano Tantalo

Domani, domenica 27 agosto, a Villavallelonga, nella diocesi di Avezzano, si terrà l’inaugurazione del museo dedicato al venerabile don Gaetano Tantalo, perla del clero marsicano e “Giusto tra le nazioni”. L’inaugurazione sarà alla presenza del vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro, e delle diverse autorità religiose, civili e militari. La giornata si aprirà alle ore 10,30 con un rosario itinerante per le vie del paese e a seguire alle 11,30 la santa messa. Alle 15,30 la presentazione del museo nella sala polivalente di via Marcandrea. Alle ore 16 i saluti istituzionali in largo Don Gaetano e l’inaugurazione del museo commemorativo dedicato al venerabile don Gaetano Tantalo. Alle 18,30 la presentazione del volume Villavallelonga, terra incontaminata di pastori e faggi secolari. Alle 21 il concerto a cura dell’associazione musicale Musica e cultura.