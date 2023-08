Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “evidenze di bambini vittime nei recenti attacchi a Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia”

“Come già tragicamente avvenuto nei recenti attacchi in altre città delle scorse settimane, i nostri uffici in Ucraina ci informano che vi sono evidenze di bambini tra le vittime degli ultimi attacchi a Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. “I bambini e le infrastrutture civili non sono un target e devono essere protetti in ogni momento”, prosegue Iacomini: “Speriamo che queste notizie non passino inosservate, in Ucraina ci sono ancora bambini che muoiono e non è ‘normale’”. “In Ucraina i bambini hanno urgente bisogno di pace, adesso”, conclude il portavoce di Unicef Italia.