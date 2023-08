Rinnovamento nello Spirito: a Roma dal 16 agosto il Team nazionale dei formatori carismatici

Si svolgerà a Roma, presso la Sede nazionale del Rinnovamento nello Spirito, il Team nazionale dei Formatori carismatici, previsto – su invito – in due moduli: il primo, dal 16 al 19 agosto 2023, sul tema “Lo Spirito Santo e l’esperienza Carismatica”, il secondo, dal 19 al 22 agosto 2023,su “Lo Spirito Santo e il Servizio pastorale”.

Sarà Salvatore Martinez, ideatore e organizzatore del Team, a guidare entrambi i momenti. “Dire formazione – spiega Giuseppe Contaldo, presidente nazionale del RnS – significa dire acquisizione di un sapere specifico e speciale: specifico perché fatto di contenuti propri relativi allo studio della Bibbia e all’applicazione di questo studio alla vita della Chiesa e nel nostro caso del Movimento, all’esercizio della fede e della spiritualità; speciale perché legato a proprie categorie, ad un proprio linguaggio la cui finalità è quella di rendere comprensibile la fede e le sue ragioni”. Il Team nazionale si pone dunque come supporto di tutte le attività formative e di evangelizzazione che si sviluppano nel RnS, sostenendo il cammino già in atto e coinvolgendo tutti, in special modo i più anziani e i sacerdoti, chiamati a custodire il deposito di tradizione maturato in oltre 50 anni di storia in Italia. Ai formatori – si legge in una nota – saranno fornite schede preparatorie in vista delle sessioni di studio intensive che, nelle giornate in programma, prevedono: momenti di studio personale e collettivo; consultazione della biblioteca e dei documenti orientativi; esposizioni dirette e restituzioni; gruppi di lavoro tematici; applicazioni specifiche (esperienziali, metodologiche) sui temi che saranno trattati.