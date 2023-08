Festa dell’Assunta: Mantova, a Curtatone l’Antichissima fiera delle Grazie. Lunedì e martedì celebrazioni con il vescovo Busca e incontro dei madonnari

Da oggi e fino al 16 agosto torna a Curtatone l’Antichissima fiera delle Grazie, manifestazione che ogni anno richiama nel borgo migliaia di visitatori e pellegrini al santuario della Madonna delle Grazie, nei giorni in prossimità della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Nel corso dell’evento, che quest’anno gode dell’alto Patrocinio del Parlamento europeo, il 14 e il 15 agosto si terrà il 49° Incontro nazionale dei madonnari.

Lunedì 14, vigilia della solennità dell’Assunzione, il santuario aprirà dalle 7.30 alle 12 dalle 15 alle 19. Alle 18.45 è in programma la recita dei Primi Vespri, seguiti dalla benedizione dei madonnari e dei gessetti da parte del vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, che poi alle 21 presiederà la recita del Rosario meditato; si pregherà in particolare per le famiglie, soprattutto per quelle in difficoltà per la perdita di lavoro, per crisi nei rapporti familiari, per malattia e altri motivi.

Il 15 agosto, il santuario aprirà alle 6 e resterà aperto fino alle 19.30; oltre a quella solenne presieduta alle 9.30 da mons. Busca, altre messe verranno celebrate alle 6.30, 8, 11, 18 e 19. Al termine della celebrazione eucaristica delle 9.30, il vescovo benedirà i rinnovati ambienti pastorali per l’accoglienza di gruppi di pellegrini e che verranno messi a disposizione per ritiri spirituali, incontri formativi, catechesi, conferenze, pranzi al sacco. Gli ambienti – spiegano dalla diocesi – sono composti da 2 locali con differente capienza: la saletta della Madonna delle Grazie, che può ospitare fino a 20 persone, e il salone del Redentore, per una cinquantina di pellegrini; i due locali sono collegati, per cui sarà possibile accogliere gruppi fino a 70 persone.