Ferragosto: Comunità di Sant’Egidio, feste solidali con rifugiati, senza dimora, anziani e detenuti. Tra i volontari alcuni afghani fuggiti due anni fa da Kabul

In un tempo segnato ancora duramente dal conflitto in Ucraina e dall’aumento del costo della vita, cresce il “Ferragosto solidale” promosso dalla Comunità di Sant’Egidio per il 15 agosto a Roma e in altre città italiane.

“Di amicizia – si legge in una nota – c’è bisogno, soprattutto in questi giorni estivi in cui, chi è fragile, sente di più, non solo il caldo, ma soprattutto la solitudine”. Per questo, per Sant’Egidio sarà un “Ferragosto della solidarietà”, pieno di appuntamenti che “sono la nostra risposta – viene sottolineato – all’abbandono, all’aumento del costo della vita e alla rassegnazione di tanti”. Il 15 agosto si moltiplicheranno quest’anno i momenti di incontro e i pranzi, coronati dalla tradizionale cocomerata, a Roma e in altre città italiane, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti, alcuni dei quali giunti con i corridoi umanitari e ormai integrati. Saranno, anzi, molti di loro ad aiutare i nuovi arrivati: tra i volontari anche alcuni afghani a due anni esatti dalla grande fuga di Kabul che cominciò proprio il 15 agosto del 2021.

Nella capitale l’appuntamento per il “pranzo dell’amicizia” è, a partire dalle 12, alla mensa di via Dandolo 10. Ma il “Ferragosto della solidarietà” sarà vissuto anche nei numerosi cohousing e convivenze realizzati da Sant’Egidio con anziani, persone con disabilità, ex senza fissa dimora. Grande festa, dalle 19, anche alla “Villetta della Misericordia”, all’interno dell’area del Policlinico Gemelli, con i residenti (ex senza dimora) e i loro amici. Un evento particolarmente sentito sarà – a partire dalle 9.30 – la cocomerata nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso alla quale parteciperanno ben 2.500 detenuti, in un momento difficile per gli istituti penitenziari italiani, come testimoniano i due recenti drammi consumati nel carcere di Torino.

Feste, pranzi ed altri eventi di solidarietà si svolgeranno non solo a Roma ma anche a Milano (dalle 18 allo spazio Living Together, via dei Cinquecento 7), Genova (dalle 17.30 nel chiostro della Santissima Annunziata e alla mensa dei poveri), Padova (dalle 16.30 al patronato di Ognissanti, via Orus 4), Napoli (cocomerata itinerante per i senza dimora a partire dalle 17, da via Luigi Palmieri 19), e in altre città italiane.