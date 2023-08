Don Giovanni Minzoni: Argenta, il 23 agosto per il centenario del martirio celebrazione con il card. Zuppi

In occasione del centenario del martirio di don Giovanni Minzoni, barbaramente ucciso per mano fascista il 23 agosto del 1923 ad Argenta dove svolgeva il suo ministero sacerdotale, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica. La messa è in programma alle 18 di mercoledì 23 agosto 2023 nel duomo di San Nicolò, ad Argenta, dove quarant’anni fa vennero trasferite le spoglie mortali di don Minzoni.