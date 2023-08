Diocesi: Cosenza, il 24 agosto incontro al santuario di Paola sulla “Dichiarazione congiunta sulla Dottrina della Giustificazione”

“Totalmente liberi, totalmente in Cristo”. È il titolo dell’incontro ecumenico organizzato dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano nell’ambito del percorso sinodale 2021-2023. Appuntamento il 24 agosto alle 21.30 presso il santuario regionale San Francesco di Paola. Nell’incontro si discuterà sulla “Dichiarazione congiunta sulla Dottrina della Giustificazione” firmata nel 1999 dalla Federazione luterana mondiale e dalla Chiesa cattolica e sulla Dottrina della Giustificazione. Dialogheranno il pastore Paolo Vanzillotta della Chiesa evangelica; il Papàs Alex Talarico della Chiesa cattolica (delegato all’Ecumenismo dell’eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell’Italia continentale); don Fabio De Sanctis, direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.