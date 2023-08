Festa dell’Assunta: Austria, attesa in Carinzia per la tradizionale processione sul lago Worthersee

Quest’anno il vescovo della Carinzia, mons. Josef Marketz, guiderà la tradizionale processione mariana delle navi sul lago Wörthersee, la sera della grande festa dell’“Assunzione della Vergine Maria”, il 15 agosto. Durante la processione, che si svolge ogni anno da quasi settant’anni, una statua di Maria proveniente da Fatima, in Portogallo, viene portata attraverso il lago in una processione notturna. Dopo le recenti tempeste e una temporanea sospensione della navigazione sul Wörthersee, la processione navale di quest’anno è stata in dubbio. Nel frattempo, però, è ripresa la navigazione sul lago. All’inizio della processione delle navi del Wörthersee, martedì 15 sera alle 19, nella baia orientale di Klagenfurt, ci saranno musica, relax e una benedizione, come annunciato dal servizio stampa della diocesi di Gurk-Klagenfurt in un comunicato odierno. Dalle 19.15 le navi possono essere ammesse all’imbarcadero di Klagenfurt. Dopo un discorso e la benedizione del vescovo Marketz alle 19.45, le navi partono. Durante la processione, il vescovo carinziano tiene brevi prediche in tutti i pontili dove sosterà il simulacro della Madonna di Fatima. La prima stazione è Krumpendorf, seguita da Pörtschach e Velden. A Maria Wörth (arrivo verso le 23) la processione raggiunge il suo culmine con il rinnovo della consacrazione alla Vergine Maria. Le navi poi tornano a Klagenfurt. La tradizione della processione delle barche sul Wörthersee risale all’anno 1954. A quel tempo una statua della Vergine Maria giunse da Fatima per la chiesa di San Giuseppe a Klagenfurt-Sieben Hügel. Per portare questa statua in chiesa in modo festoso, nacque l’idea di portarla in nave da Velden alla riva di Klagenfurt, e fu trasferita dalla riva alla chiesa in una processione di luci e fede inattese: la partecipazione a questa prima processione serale sul Wörthersee fu così grande che si decise di portare questa statua attraverso il lago in una processione notturna ogni anno in occasione della festa dell’Assunta.