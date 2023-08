“Una delle stragi più sanguinose della Seconda guerra mondiale. Una pagina vergognosa della nostra storia che tutti gli italiani ricordano con lo stesso dolore e la stessa esecrazione. Onorare la memoria di quei bambini, di quelle donne e di quegli uomini è un nostro dovere affinché tali tragedie non si ripetano in futuro”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 79° anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema.