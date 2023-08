Diocesi: Lucca, il 18 agosto a Viareggio seminario “Testimoni del Vangelo” sul beato Angelo Orsucci

(foto diocesi Lucca)

È in programma per il 18 agosto, alle 21 nella parrocchia della Resurrezione in via Paladini 58 a Viareggio, il seminario “Testimoni del Vangelo” che, con l’obiettivo di avvicinare la comunità al patrimonio culturale religioso della diocesi di Lucca anche oltre i propri confini territoriali, si concentrerà in particolare sulla figura del beato Angelo Orsucci. L’incontro vuole essere una continuazione del progetto “Thesaurum Fidei”, coordinato da mons. Paolo Giulietti e Olimpia Niglio in collaborazione con l’Archivio storico diocesano di Lucca, stimolando lo studio e l’attenzione verso nuovi approcci culturali che hanno riguardato strettamente i processi di evangelizzazione nelle terre d’Oriente con un diretto coinvolgimento di missionari provenienti dalle terre della Lucchesia. Il seminario è presentato da don Luca Andolfi ed è coordinato da don Marcello Brunini, con la partecipazione di Tommaso Maria Rossi, dell’Archivio storico diocesano di Lucca, e Olimpia Niglio, dell’Università di Pavia.