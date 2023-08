A Sua Immagine: nella puntata di oggi alla scoperta di Monopoli e di don Tonino Bello. Domani focus sulla Gmg

Oggi, sabato 12 agosto, alle 16, il viaggio di “A Sua Immagine” su Rai Uno continua nella città di Monopoli, nel cuore della Puglia. Fondata sul mare e dal mare, il nome di Monopoli deriva dal greco “mone” “polis” che significa “città unica”.

Sul “gozzo” (tipica imbarcazione di colore rosso e blu), Lorena Bianchetti incontra il pescatore Mario Civetta, che racconta come riuscì a salvare centinaia di persone la mattina del 28 agosto del 1971, in quella che è considerata una delle più grandi sciagure marittime accadute in Adriatico nel dopoguerra: la tragedia del traghetto Heleanna. Forte è il legame della città con le tradizioni popolari, le processioni e i riti che sopravvivono nelle case bianche del centro storico. Primo fra tutti la profonda devozione nei confronti della Madonna della Madia.

A seguire, nuovo appuntamento con Le Ragioni della Speranza. Don Giordano Goccini con un gruppo di ragazzi andrà alla scoperta del Cammino di don Tonino Bello in Puglia. Attraverso i luoghi in cui ha vissuto don Tonino Bello, scopriamo la figura straordinaria di questo pastore dalle scelte coraggiose e forti.

La prima tappa parte da Molfetta, la città che ha accolto l’episcopato di don Tonino. Una città ricca di storia che sin dal medioevo ha rappresentato un luogo di sosta per i tanti pellegrini diretti in Terra Santa. Qui il professor Luigi Sparapano mostra i luoghi legati a don Tonino e racconta del suo incontro personale con lui. Da qui, attraversando i campi che custodiscono il secolare Ulivo di Antignano, si arriva a Ruvo di Puglia, dove sarà presentata da vicino la Comunità C.A.S.A, fondata da don Tonino Bello.

Nella puntata di domani, domenica 13 agosto, in onda dalle 10.30, “A Sua Immagine” rifletterà sull’importanza della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona appena conclusa. Tra interventi in studio e filmati realizzati sul posto, Lorena Bianchetti ne parlerà con Alessandro Gisotti, vice-direttore editoriale per la comunicazione della Santa Sede, don Luca Ramello, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei giovani e dei ragazzi dell’arcidiocesi di Torino, Silvia Straforte e un gruppo di giovani appena tornati da Lisbona. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal santuario di Montevergine in Mercogliano (Av). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.