Festa dell’Assunta: Carpi, martedì messa e processione presiedute da mons. Castellucci

La Chiesa di Carpi si appresta a celebrare la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. “È questa – ricorda la diocesi in una nota – la più antica e solenne espressione di pietà e di affetto con cui i carpigiani onorano da oltre cinque secoli la loro celeste Protettrice”. Martedì 15 agosto, alle 8 in cattedrale, mons. Erio Castellucci presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale prenderà il via la processione con la venerata immagine della Madonna Assunta che si snoderà tra corso Fanti, via C. Menotti, via P. Guaitoli, via A. Costa, via Berengario, via Trento Trieste, via San Francesco, corso Roma, corso A. Pio e piazza Martiri.

Al termine , alle 10.45 sempre in cattedrale, santa messa presieduta dal vicario generale della diocesi, mons. Ermenegildo Manicardi.

Lunedì 14 agosto, alle 21, la cattedrale ospiterà la veglia di preghiera.